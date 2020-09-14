Мариупольский морпорт за 8 мес. увеличил грузоперевалку на 21%

Мариупольский морской порт (Донецкая обл.) в январе-августе 2020 года увеличил перевалку грузов на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4,654 млн тонн.

Согласно данным сайта ГП "Администрация морских портов Украины", за этот период порт нарастил перевалку экспортных грузов на 18,5% - до 3,87млн тонн, но сократил перевалку импортных - на 26,7%, до 420,3 тыс. тонн, каботажных - более чем в 100 раз, до 364,6 тыс. тонн. При этом транзитные грузы порт не переваливал.

По номенклатуре грузов Мариупольский порт увеличил перевалку сухих сыпучих грузов на 9,02% - до 1,404 млн тонн, наливных грузов - на 12,29%, до 106,9 тыс. тонн, тоннтарно-штучных – на 27,8%, до 3,144 млн тонн.

Перевалка контейнеров за этот период в порту не осуществлялась.

Как сообщалось, объем перевалки грузов в Мариупольском морпорту в 2019 году увеличился на 10% по сравнению с 2018 годом - до 6,484 млн тонн.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до восьми метров. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии - 4,2 км