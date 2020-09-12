Экономика

10:24 12.09.2020

"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

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"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

Тендерный комитет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), избрало ООО "1+1 Интернет" из группы "1+1 медиа" победителем конкурса по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ).

"Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно", – говорится в пресс-релизе АРМА.

Согласно ему, предложения других участников были в несколько раз меньше.

Агентство указало, что наличие коллизий в нормах специального закона об АРМА, УПК Украины и положениях судебного решения, которым активы УМХ были переданы в управление агентства, что существенно усложнило однозначный выбор в пользу кого-либо из участников конкурса.

"В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет", – говорится в релизе. Кроме того, в управляющему необходимо будет получить согласование Антимонопольного комитета.

В конкурсе принимали участие шесть компаний: "Издательство Украинский медиа дом", "Коммуникационный хаб "Экономика", "Объединенная Медиа Группа", ООО "Сегодня мультимедиа", ООО "1+1 Интернет" и "Издательский дом Масави".

В госреестре владельцем "1+1 Интернет" указано Grintwood Investments Limited, конечного бенефициара которого установить невозможно, однако согласно структуры собственности Телерадиокомпании "Студия 1+1" на ее сайте совладельцами Grintwood Investments Limited выступали Игорь Коломойский и Игорь Суркис.

Теги: #1_1 #арма #умх
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