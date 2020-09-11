"Укрцемент" связывает перспективы отрасли со строительством цементобетонных дорог

Программа "Большое строительство" и планы по увеличению доли цементобетонных дорог в Украине дают основания надеяться на рост цементной отрасли, сообщил директор ассоциации производителей цемента "Укрцемент" Роман Скильский.

"Основной причиной для оптимизма является программа "Большого строительства" … Это будет означать заметный прирост спроса на цемент, что позволит отечественным компаниям увеличить количество незадействованных резервных мощностей", – сказал он интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Скильский уточнил, что в начале августа Государственный дорожный научно-исследовательский институт им.Шульгина совместно с "Укравтодором" представил концепцию и программу строительства цементобетонных дорог в Украине, которые предусматривают увеличение количества таких дорог с 1% до 5% в течение следующих пяти лет. По его словам, сейчас проходит процесс утверждения этих документов соответствующими центральными органами исполнительной власти.

В то же время он указал, что в Чехии доля таких дорог составляет 22%, а в Германии – 42%.

Глава "Укрцемента" также рассчитывает на позитивное влияние на отрасль принятого Верховной Радой 2 сентября в рамках евроинтеграции закона "О предоставлении строительной продукции на рынке", который внедряет положения 305-го регламента Совета Европы в отношении строительных изделий. Скильский указал, что отрасль гармонизировала национальные и европейские стандарты еще три года назад, но была вынуждена ждать этого закона. Документ также вводит новые правила в области государственного рыночного надзора, которые существенно усложнят фальсификацию цементной продукции.

Помимо того руководитель ассоциации возлагает надежды на начатое в начале сентября Межведомственной комиссией по международной торговле расследование импорта в Украину портландцемента и клинкерного цемента из Турции. По его словам, этот импорт вырос в 9 раз в 2019 году и в 13 раз в январе-августе 2020 года к январю-августу 2019 года, а по итогам года может превысить 1 млн тонн.

Глава "Укрцемента" пояснил такой рост импорта резким сокращением внутреннего рынка Турции, сильным ослаблением лиры на фоне крепкой гривни и простой морской логистикой и добавил, что турецкая цементная отрасль вдесятеро больше украинской.

"Рынок в Украине не растет, он уже третий год подряд колеблется в пределах 9,2-9,5 млн тонн, поэтому такая деформация означает ухудшение условий украинских производителей, а это четыре крупные промышленные группы, две из которых международные", – сказал Скильский.

Он подчеркнул, что украинские производители смогут легко заместить этот объем импорта, что они подтвердили после введения в прошлом году антидемпинговой пошлины на импорт портландцемента и клинкера из России, Беларуси и Молдовы.

"Цементная отрасль может наращивать производство и дальше, резерва мощностей хватает минимум на 20% роста. Вопрос в том, есть ли рынок для такого роста", – заявил глава "Укрцемента".

Он уточнил, что в начале 2020 года была надежда на 20% роста, которые показал строительный рынок в 2019 году. Однако пандемия внесла негативные коррективы, и за 7 месяцев этого года спад в строительстве уже составлял 4,6%, в том числе в секторе жилищного строительства - 22%, а незначительный рост есть только в инфраструктурном строительстве, сказал Скильский.

Согласно данным Госстата, производство портландцемента за 7 месяцев этого года в Украине выросло на 3,7% – до 5,04 млн тонн, а клинкера – дна 1,5%, до 3,9 млн тонн, в том числе в июле-2020 к июлю-2019 рост составил соответственно 5,9% и 12,2%.

Полностью интервью с главой "Укрцемента" Романом Скильским читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" interfax.com.ua