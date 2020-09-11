Экономика

15:42 11.09.2020

"Тедис-Украина" выплатила остаток штрафа АМКУ по делу 2016г во избежание пени

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"Тедис-Украина" выплатила остаток штрафа АМКУ по делу 2016г во избежание пени

Крупнейший̆ дистрибьютор сигарет компания "Тедис Украина" оплатила 11 сентября 131 млн грн штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), наложенного на компанию в декабре 2016 года.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

Часть штрафа в размере 300 млн грн "Тедис Украина" оплатила еще в 2017 года.

Как сообщалось, 10 сентября Северным апелляционным хозяйственным судом города Киева было принято решение о закрытии производства по делу об обжаловании решения АМКУ от декабря 2016 года о наложении на "Тедис Украина" штрафа более чем на 431 млн грн.

В ответ на данное решение в "Тедис Украина" заявили, что компания оплатит 131 млн грн штрафа во избежание пени и продолжит отстаивать свою позицию в суде.

"Тедис Украина" - одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний. Штат компании насчитывает около 2500 сотрудников, региональная сеть состоит из 35 структурных подразделений по всей территории Украины.

Теги: #тедис #штраф #амку
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