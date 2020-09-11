Экономика

14:13 11.09.2020

Глава Минэнерго Украины подтвердила отказ американской Louisiana Natural Gas Exports от LNG-проекта

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Глава Минэнерго Украины подтвердила отказ американской Louisiana Natural Gas Exports от LNG-проекта

Американская Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG) в объеме около 5 млрд куб. м газа в год, подтвердила врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Глава Минэнерго уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

Как сообщалось, Кабмин в конце мая 2020 года одобрил меморандум о сотрудничестве с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.

Согласно данным, которые обнародовал нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Telegram-канале, документ предусматривает ежегодный объем поставок LNG около 5,5 млрд куб. м, а его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.

Меморандум, в частности, предусматривал строительство нового газопровода между газовым узлом Германовице (Польша) и Бильче-Волицким ПХГ. Финансирование проекта может включать поддержку определенных правительственных учреждений США и Европы.

Предполагалось, что окончательные соглашения могут в себя включать долгосрочный договор на поставку LNG из США в Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.

Теги: #gas #минэнерго #lng
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