Экономика

13:49 11.09.2020

Госконцерн "Ядерное топливо" готовится к ликвидации – глава Минэнерго Украины

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Госконцерн "Ядерное топливо" готовится к ликвидации – глава Минэнерго Украины

Государственный концерн "Ядерное топливо" будет ликвидирован в связи с невыполнением определенной при его создании функции, заявила врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию в отношении строительства сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Буславец уточнила, что этот вопрос рассматривался в ходе ее пребывания на "Восточном горно-обогатительном комбинате" и по итогам аудита компании.

"И на сегодня будет проводиться период его подготовки к ликвидации", – отметила глава Минэнерго.

Госконцерн "Ядерное топливо" создано с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.

"Ядерное топливо" объединяет госпредприятия: "Восточный горно-обогатительный комбинат", "Смолы", "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии".

Теги: #ядерное_топливо #ликвидация
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