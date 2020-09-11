Экономика

11:20 11.09.2020

Падение ВВП Украины по итогам 7 мес.-2020 замедлилось до 6,2% - оценка Минэкономики

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Падение ВВП Украины по итогам 7 мес.-2020 замедлилось до 6,2% - оценка Минэкономики

Падение ВВП Украины по итогам января-июля 2020 года замедлилось до 6,2% по сравнению с 6,5% в первом полугодии этого года, указано в обзоре экономической активности за семь месяцев 2020 года, обнародованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу.

"В июле 2020 года на фоне продолжения адаптации к работе в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения или рост (в частности, розничный сегмент рынка). Это указывает на процесс постепенного возобновления и на то, что большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после локдауна", - сообщает министерство в документе.

В Минэкономики уточнили, что в январе-июле 2020 года сводный индекс производства (СИП) замедлился до 7,3% по сравнению с 7,7% в первом полугодии этого года. "Так, отдельные виды промышленной деятельности (в частности, производство потребительских товаров краткосрочного использования и товаров энергетической группы), сфера транспорта (возобновление в июле пассажирских перевозок авиа- и железнодорожным транспортом), торговли (активное развитие розничного сегмента в условиях отложенного потребительского спроса, его переориентации на внутренний рынок), а также сельское хозяйство (активная фаза сбора урожая во всех регионах) продемонстрировали замедление темпов падения, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился", - пояснили в Минэкономики.

Среди положительных факторов, которые влияли на экономическую активность, министерство назвало адаптацию к работе в условиях адаптивного карантина и сохранение относительно высокой покупательской способности.

Среди негативных - низкая инвестиционная активность, низкая конъюнктура на мировых рынках черных металлов и металлических руд в июле.

Согласно обзору Минэкономики, в июле этого года индекс промышленной продукции замедлился до -4,2% по сравнению с -5,6% в июне. Смягчение карантинных ограничений позволяет некоторым видам промышленности работать с учетом отложенного внутреннего спроса, что подтверждает рост розничной торговли в июле на 8,5%.

Как сообщалось, Минэкономики, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%.

Теги: #украина #ввп
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