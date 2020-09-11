Экономика

09:52 11.09.2020

Глава Rio Tinto уйдет в отставку из-за скандала вокруг древних пещер в Австралии

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Главный исполнительный директор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак уйдет в отставку не позднее 31 марта 2021 года, сообщила одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний.

Он проработал на этом посту более четырех лет.

Rio Tinto подверглась критике после разрушения в мае текущего года двух пещер в ущелье Джуукан в регионе Пилбара в Западной Австралии, которые представляли ценность для коренного населения. В августе компания приняла решение сократить премии трем топ-менеджерам, включая CEO.

Как сообщается в пресс-релизе Rio Tinto, она начала процесс поиска нового главы. Если он будет найден до 31 марта, Жак покинет компанию после его назначения.

Кроме того, Крис Солсбери уйдет с поста генерального директора железорудного подразделения компании немедленно и покинет компанию 31 декабря 2020 года. На временной основе эту должность займет Иван Велла, который сейчас отвечает за портовые и железнодорожные услуги в рамках данного подразделения.

Руководитель группы корпоративных отношений Симона Нивен также покинет Rio Tinto 31 декабря 2020 года. Как было объявлено ранее, компания создала новую структуру по социальному взаимодействию, которую возглавил Марк Дэвис, в том числе для улучшения надзора за культурными ценностями.

"Случившееся в Джуукане было неправильным, и мы полны решимости обеспечить, чтобы разрушение объекта наследия, имеющего такое исключительное археологическое и культурное значение, никогда больше не повторилось в ходе работ Rio Tinto", - заявил председатель совета директоров компании Саймон Томпсон, слова которого приводятся в сообщении.

При этом в нем отмечается, что по итогам расследования компания не обнаружила каких-либо ошибок или ответственных за разрушение пещер. Ни один из руководителей не знал о важности скальных укрытий в Джуукане для местных племен до майских событий.

Австралийский пенсионный фонд Hesta, инвестирующий в Rio Tinto, на этой неделе призвал провести независимую проверку всех соглашений горнодобывающей компании с коренным населением после разрушения древних пещер в регионе Пилбара. Ранее стало известно, что соглашения между Rio Tinto и группами коренного населения содержат положения, которые не дают последним высказывать свои опасения по поводу сохранности объектов, представляющих культурную ценность.

В начале августа австралийские парламентарии также раскритиковали топ-менеджеров Rio Tinto за решение разрушить пещеры с целью получить доступ к железорудному месторождению, стоимость которого оценивается в $135 млн. Члены парламента страны отметили, что руководство компании не смогло признать культурное значение объекта, которому насчитывается 46 тыс. лет.

Rio Tinto заявила парламентскому комитету, что глава компании не ознакомился с подготовленным в 2018 году археологическим докладом, согласно которому объект обладал "высочайшим археологическим значением для Австралии".

Член парламента страны Уоррен Энч отметил, что компания не сообщила представителям коренного населения, которым принадлежали пещеры, что у нее было еще три потенциальных варианта проведения работ, которые не привели бы к разрушению объекта.

Горнодобывающая компания получила разрешение властей штата Западная Австралия на разрушение пещер в ущелье Джуукан для расширения рудника Brockman 4 в 2013 году.

Котировки акций Rio Tinto по итогам торгов в Сиднее в пятницу снизились на 0,7%. Капитализация компании с начала текущего года практически не изменилась.

Теги: #rio_tinto #кадры #австралия
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