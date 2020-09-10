Экономика

18:53 10.09.2020

Совладельцы ТЦ "Аракс" планируют перезапустить ранее принадлежавший холдингу Retail Group ТЦ "Экватор" в Черкассах

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Открытие торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Cherkasy Mall общей площадью 67,8 тыс. кв. м на месте бывшего ТЦ "Экватор" по просп. Химиков, 74 в Черкассах запланировано на второе полугодие 2021 года.

"Одним из главных преимуществ ТРЦ является развлекательная зона площадью более 17 тыс. кв. м. Cherkasy Mall обеспечит наибольший в городе tenant mix магазинов электроники и товаров для дома, известных fashion-брендов. Это будет крупнейший ТРЦ не только в городе, но и в центральном регионе Украины", – сообщается в рекламном проспекте ТРЦ.

Инфраструктура двухуровневого ТРЦ включает 6-зальный кинотеатр, детский развлекательный центр, рестораны и фудкорт площадью 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, предусмотрен паркинг на 2 тыс. машиномест. Покупатели также смогут воспользоваться бесплатными автобусами до ТРЦ из разных точек города, отмечается в буклете.

ТРЦ Cherkasy Mall будет открыт на месте ТРЦ "Экватор", который ранее принадлежал ООО "Мега Мол Инвест", входящему в холдинг "Ритейл Групп" (оба - Киев), и вместе с земельным участком площадью 15,9 га находился в залоге у ВТБ банка. В октябре 2019 года залоговое имущество было продано на аукционе "ProZorro.Продажи". Победителем торгов стало ООО "Молл-центр" (Киевская обл.) с предложением 70 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями ООО "Молл-центр" являются Грач Антонян (75%), Тарас Игнащенко (20%) и Арташес Казарян (5%). Конечным бенефициаром указан Антонян.

Зарегистрированный капитал составляет 1,1 млн грн.

Антонян также является соучредителем ООО "Управляющая компания "ТРЦ Оазис", которая занимается управлением ТРЦ "Оазис" в Хмельницком.

Кроме того, он является бенефициаром ООО "Золотоношская индюшиная фабрика" (Черкасская обл.) вместе с Фрунзе Казаряном и Дмитрием Ткаченко. По данным СМИ, последние являются соответственно бизнес-партнером и братом экс-главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

ТРЦ "Оазис" входит в группу компаний, управляющую сетью мебельных торговых центров (ТЦ) "Аракс" в Киеве и области.

ТРЦ "Оазис" запустился в 2008 году в Хмельницком. Общая площадь центра составляет 30 тыс. кв.м. Согласно информации на официальном сайте, ежедневно ТРЦ посещают 15 тыс. человек. Инфраструктура ТРЦ включает кинотеатр "Мультиплекс", фитнес-центр, детскую комнату, фуд-корт.

Киевский ТЦ "Аракс" (27 тыс. кв.м) по ул. Кольцевой был открыт в 2009 году. В сентябре 2019 года был запущен второй ТЦ сети (15 тыс. кв.м) в с.Ходосовка Киевской области.

Теги: #недвижимость #инвестиции
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