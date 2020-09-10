Экономика

18:53 10.09.2020

Бизнес просит генпрокурора провести аудит всех уголовных производств на предмет "заказных"

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Представители трех крупнейших бизнес-ассоциаций - Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес ассоциациия (ЕБА) и Американская торговая палата (АСС) - обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с официальным письмом, в котором где просят, в частности, провести экспертный аудит всех уголовных производств на предмет "заказных".

"По нашему мнению, которое поддерживают экспертные круги, необходимо безотлагательно начать системную работу по экспертному аудиту всех зарегистрированных уголовных производств для выявления и немедленного закрытия тех, которые имеют признаки заказных, расследуются по надуманным поводам, без соответствующих оснований", - говорится в письме, которые ассоциации передали Венедиктовой в ходе встречи в четверг.

При этом представители бизнеса указали на тотальное падение уровня профессионализма у следователей и процессуальных руководителей. Они также отметили необходимость создания единого порядка организации следственного процесса и процессуального руководства, при котором следственные органы под руководством прокурора первым делом проверяли основания для дальнейшего расследования.

"Деятельность любой компании, предприятия, индивидуального предпринимателя легко становится объектом уголовного расследования под любым, часто надуманным предлогом: по заявлению конкурента, "сигналом" в медиа, несогласием с претензиями налоговиков и т.д. Бизнес, который подвергся атакам одного силового ведомства, ищет защиты у другого - распространенной является ситуация, когда одно дело одновременно "расследуется" разными структурами", - прокомментировал ситуацию президент СУП Вячеслав Климов.

Теги: #аудит #асс #еба #суп #бизнес
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