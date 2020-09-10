Многофункциональную киберспортивную арену построят в Киеве за $40 млн – создатель Natus Vincere

Инвестиции в строительство многофункциональной киберспортивной арены вместимостью 10 тыс. человек в Киеве составят $40 млн, сообщил сооснователь украинской мультигейминговой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI), основатель игровой платформы DreamTeam Александр Кохановский.

"У нас в планах построить за $40 млн многофункциональную киберспортивную арену, которая будет вмещать 10 тыс. человек. Она будет находиться в центре Киева. Там будет не только киберспорт, но и обычный спорт, концерты, ивенты, выставки, конференции. У нас в стране еще нет такой площадки", – рассказал он в четверг на Инвестиционном форуме Киева.

По его словам, гостиница "Днепр" в связке с киберспортивной ареной позволит проводить в Киеве до 16 крупных киберспортивных ивентов и обеспечит около 100 тыс. туристов ежегодно. Кроме того, поступления в местный бюджет только от туристического сбора составят около 40 млн грн в год, добавил бизнесмен.

"Наша основная идея в том, что когда у нас будет отель и арена, это станет уникальным конкурентным преимуществом, чтобы участвовать в тендерах разработчиков компьютерных игр на проведение ивентов. Мы сможем получать от восьми до 16 топовых ивентов в год", – пояснил он.

Ранее Кохановский сообщал о планах провести реконструкцию гостиницы "Днепр" за полтора-два года, вложив в проект порядка $20 млн. По словам основателя NAVI, за управление объектами недвижимости будет отвечать ООО "Смартлентд" как один из партнеров проекта.

Как сообщалось, ранее ООО "Смартленд" купил киевскую гостиницу "Днепр" на онлайн-аукционе за 1,1 млрд грн.

Согласно условиям конкурса, после продажи гостиница должна сохранить слово "Днепр" (Dnipro - англ.) в названии и категорию не ниже "четыре звезды", ее номерной фонд должен составлять не менее 100 номеров (сейчас – 186). Также инвестор обязан сохранить коллектив гостиницы и обеспечить "достойные" условия работы для них.