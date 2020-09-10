Экономика

15:08 10.09.2020

Нацбанк при необходимости может проводить операции с ОВГЗ на вторичном рынке – глава Совета НБУ

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Нацбанк при необходимости может проводить операции с ОВГЗ на вторичном рынке – глава Совета НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) при необходимости может проводить операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке, сообщил глава Совета центробанка Богдан Данилишин.

"НБУ также может использовать все остальные инструменты, которые определены законом "О Национальном банке Украины", то есть интервенции на валютном рынке, изменение нормативов обязательных резервов, операции репо, покупку и продажу государственных ценных бумаг на вторичном рынке, операции "своп", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.

Теги: #нбу
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