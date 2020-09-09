"Укргидроэнерго" совместно с USAID и Всемирным банком планируют строительство солнечных аккумулирующих мощностей

ЧАО "Укргидроэнерго" совместно с USAID и Всемирным банком планируют строительство солнечных аккумулирующих батарей мощностью 212 МВт, для чего до конца года необходимо разработать технико-экономическое обоснование проекта, сообщил генеральный директор ЧАО Игорь Сирота.

"Мы видели такой микс за рубежом, когда работают СЭС, аккумулирующие батареи, ГЭС и ГАЭС. Мы хотим реализовать такой проект у себя, чтобы посмотреть на практике, как это работает", – сказал он на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ в среду.

По словам Сироты, вопрос финансирования проекта не стоит, поскольку его берет на себя Всемирный банк с USAID.

Гендиректор "Укргидроэнерго" отметил, что генерирующие и аккумулирующие мощности будут размещены на территориях, контролируемых компанией.

"Мы надеемся, что с помощью реализации этого проекта сможем дать полноценную услугу по регулированию оператору системы передачи", – отметил Сирота.

При этом он обратил внимание на то, что этот проект не рассчитан под "зеленый" тариф.

Глава "Укргидроэнерго" также отметил, что к концу года планируется запуск четвертого гидроагрегата (ГА) Днестровской ГАЭС мощностью 325 МВт с тем, чтобы ориентировочно к апрелю ввести его в промышленную эксплуатацию.

"С учетом запуска четвертого ГА Днестровской ГАЭС и реконструкции существующих агрегатов прирост мощностей до конца года составит 350 МВт", – уточнил Сирота.

Всего за последние 10 лет прирост новых мощностей, по его словам, составил 1,5 ГВт.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2018 году рассчитывало начать строительство солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью около 80 МВт на территории своих объектов и смонтировать пилотную ветроустановку в Каневе (Черкасская обл.).