Экономика

16:55 09.09.2020

Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат

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Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат

 Потребительские цены в Украине в августе 2020 года снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Между тем в августе 2019 года была зафиксирована дефляция 0,3%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам августа-2020 выросла до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% – по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.

Согласно данным Госстата, в августе-2020 базовая инфляция составила 0,1% после дефляции 0,1% в июле и нулевого значения в июне. В результате в годовом измерении базовая инфляция увеличилась с 3% до 3,2%.

Теги: #дефляция #госстат
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