Экономика

16:36 09.09.2020

Выплаты по ВВП-варрантам в 2021г. $40 млн и при умеренном росте ВВП до 2040г. потенциально могут превысить $22 млрд – глава Минфина о причинах выкупа

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Выплаты по ВВП-варрантам в 2021г. $40 млн и при умеренном росте ВВП до 2040г. потенциально могут превысить $22 млрд – глава Минфина о причинах выкупа

 Решение о частичном выкупе ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году, направлено на снижение выплат из госбюджета, которые в следующем году должны составить $40 млн, а за весь период обращения этих бумаг выплаты по ним до 2040 года могут превысить $22 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Потенциальные выплаты по государственным деривативам до 2040 года при умеренном росте ВВП могут составить более $22 млрд. В связи с этим было принято правительственное решение … под грифом "секретно", которым были определены условия осуществления сделки", – сказал глава Минфина на парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду.

Марченко уточнил, что правительственный прогноз роста ВВП на 2021 год составляет 4,6%, а при таком росте по ВВП-варрантам в 2023 году необходимо было бы выплатить $600 млн.

Министр напомнил, что Верховная Рада изменениями в госбюджет-2020 весной этого года предоставила Минфину право осуществлять сделки с государственными деривативами.

Он также уточнил, что после обнародования информации о сделке котировки ВВП-варрантов выросли сразу на 8 процентных пунктов.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%.

Однако проблемы в переговорах с МВФ снова привели к их падению почти до 50% номинала к началу октября-2018, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше. Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.

Связанный с эпидемией коронавируса кризис снова обвалил котировки этих бумаг, во второй половине марта они вновь опускались до 50% номинала, однако на новостях о вероятном получении Украиной крупного кредита МВФ и других МВФ эти бумаги подорожали, в начале июля стоили дороже 90%, а в отдельные дни даже свыше 95%.

В дни, предшествовавшие объявлению 15 августа о выкупе части ВВП-варрантов, эти бумаги котировались по курсу около 86% от номинала, а на вечер 8 сентября стоили больше 97%.

Для выкупа ВВП-варрантов Украина привлекла J.P. Morgan, с которым рассчиталась еврооблигациями на $328,79 млн, которые были погашены 1 сентября. По данным участников рынка, выкуплено было около 11.5% ВВП-варрантов, а операция по их выкупу длилась более месяца.

Теги: #марченко #внешний_долг #минфин
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