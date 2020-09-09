Экономика

15:50 09.09.2020

Профильный комитет Рады утвердил экс-совладелеца Укргазбанка Горбаля в должности члена Совета НБУ

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Профильный комитет Рады утвердил экс-совладелеца Укргазбанка Горбаля в должности члена Совета НБУ

 Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил кандидатуру экс-совладельца Укргазбанка (Киев) в должности члена Совета Национального банка Украины (НБУ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за Горбаля проголосовали 24 члена комитета в ходе заседания в среду, трое воздержались.

Василий Горбаль, 1971 г. р., ранее дважды был членом Совета НБУ. Кроме того, он возглавлял киевское городское отделение Партии регионов, был совладельцем и почетным президентом банка Укргазбанка.

Горбаль родился во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при Киевском национальнои университете им. Т.Шевченко. Кандидат юридических наук. Владеет английским, французским и немецким языками.

Теги: #совет #нбу #горбаль #кадры
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