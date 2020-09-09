Кабмин планирует до конца года внести в Раду законопроект о реновации устаревшего жилого фонда и новую редакцию Жилищного кодекса

Кабинет министров планирует до декабря этого года внести в Верховную Раду законопроект о комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда и проект новой редакции Жилищного кодекса Украины.

Соответствующие вопросы включены в проект плана приоритетных действий правительства на 2020 год, внесенного к рассмотрению на заседании в среду.

Согласно проекту плана, ответственным за разработку законопроектов определен Минрегион.

Кроме того, планируется также внесение в сентябре в Раду законопроекта о замене не соответствующего жилья для лиц с инвалидностью, а также принятие постановления правительства о социальном жилье для внутренне перемещенных лиц.