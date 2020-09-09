И.о. главы Гостаможни отрицает ручное вмешательство таможни в блокирование грузов на 2-х постах и связывает его с е-системой

Исполняющий обязанности главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский отрицает ручное вмешательство таможни в блокирование грузов на двух постах и связывает ее с работой автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР), сообщило ведомство в Телеграм-канале.

"Сейчас мы наблюдаем задержку грузов на некоторых таможенных пунктах. Но хочу отметить, что никакого саботажа со стороны таможенных органов не происходит. Идет рабочий процесс в сугубо правовом поле", - цитирует Павловского пресс-служба ведомства в среду.

Согласно сообщениям Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), около 150 грузовиков с начала сентября ожидают таможенного оформления на двух пунктах пропуска.

"Действительно, продолжительность таможенного оформления может колебаться. Впрочем, это зависит от самого субъекта оформления. Если к документам, содержанию груза и его задекларированной стоимости вопросов нет, то оформление происходит в кратчайшие сроки. Сегодня нарушений законного периода контроля (до 10 суток) на таможнях мы не наблюдаем", - прокомментировал Павловский.

Руководитель таможни также отметил, что оценивание стоимости груза происходит при помощи системы АСАУР.

"И если АСАУР выявляет заниженную стоимость, то автоматически останавливает оформление до полного выяснения деталей и проверки документов. Эта система проверяет грузы предприятий выборочно и работает неангажированно", - отметил Павловский.

В то же время ЕБА в среду утром сообщила, что блокирование около 150 фур на таможне уже привело к перебоям с производством в 20 компаниях из-за задержки поставок сырья и грузов. По словам исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, компании сталкиваются с нарушениями сроков рассмотрения документов и необоснованными требованиями предоставить дополнительную документацию для контроля таможенной стоимости.

О блокировании фур на таможенных постах Галицкой и Киевской таможни ЕБА заявила 4 сентября, в тот же день Гостаможня пояснила задержку таможенного оформления грузов саботажем и сообщила о получении руководством ведомства угроз физической расправы. "Вместе с прямыми угрозами в ход пошел саботаж. Мы фиксируем способы искусственного задержания грузов без соответствующего оформления. За ними стоят именно те, кто нервно ищет пути для незаконных "договоренностей" и личных выгодных условий, идущих вразрез с законодательством", - указывала пресс-служба таможни.