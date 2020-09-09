Экономика

11:12 09.09.2020

Минфин планирует дефицит госбюджета в 2022-2023гг в 4,5% и 3% ВВП

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Минфин планирует дефицит госбюджета в 2022-2023гг в 4,5% и 3% ВВП

 Министерство финансов планирует определить дефицит государственного бюджета в 2021-м в 6% ВВП, в последующие два года - 4,5% и 3% ВВП, сообщил замминистра Роман Ермоличев.

"Госбюджет еще окончательно не сформирован. Идут консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предусматривается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022-м и 3% в 2023-м", - цитирует пресс-служба Минфина Ермоличева в релизе в среду.

По словам замминистра, госбюджет следующего года должен быть сконцентрирован на социальном направлении.

Он также добавил, что повышение минимальной заработной платы до 6 тыс. грн с начала 2021 года и затем до 6,5 тыс. грн с 1 июля требует дополнительного ресурса в 47 млрд грн.

Теги: #бюджет #минфин
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