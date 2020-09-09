Экономика

10:33 09.09.2020

Украина и Румыния создают рабгруппу по энергетике – Кулеба

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Украина и Румыния создают рабгруппу по энергетике – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Румынию обсудил с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску весь спектр вопросов повестки дня украинско-румынских двусторонних отношений, включая развитие экономического сотрудничества, повышения объемов торговли и инвестиций.

"Министры решили как можно быстрее возобновить заседания Совместной межправительственной украинско-румынской комиссии по экономическому сотрудничеству. Министры уделили значительное время обсуждению амбициозных планов сотрудничества в энергетике. Речь идет прежде всего об экспорте электроэнергии, добыче и транспортировке природного газа, а также выработке и транспортировке водорода, в частности в рамках Европейского зеленого соглашения. С целью ускорения обработки проектов они договорились создать отдельную украинско-румынскую рабочую группу по энергетике", - сообщает в среду пресс-служба МИД Украины.

"Группа могла бы собраться уже в ближайшее время, не дожидаясь заседания совместной межправительственной комиссии. Стороны начнут разговаривать, искать точки соприкосновения. Энергетика несет огромный потенциал взаимной выгоды для Украины, Румынии и региона в целом", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины также проинформировал румынскую сторону о создании "Крымской платформы" для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма. Он пригласил Румынию присоединиться к ее созданию.

Стороны уделили особое внимание вопросам защиты прав национальных меньшинств - румынского в Украине и украинского в Румынии. Собеседники согласились, что откровенный диалог и конструктивный подход с уважением к национальным интересам Украины и Румынии будет способствовать преодолению недоразумений в этой щекотливой для обоих государств теме.

"Проблематика также находилась в центре встречи министра в румынском парламенте с председателями Комиссий по вопросам внешней политики и Комиссий по вопросам румынских общин за рубежом. Министр заверил румынских парламентариев, что Украина гордится румынской общиной, которую считает неотъемлемой частью украинского общества, и заинтересована в сохранении ее национальной идентичности одновременно с лучшей интеграцией в украинскую общественную жизнь и созданием возможностей самореализации в Украине. Особое внимание Кулеба уделил вопросу реализации образовательных прав украинского национального меньшинства Румынии", - говорится в сообщении.

На встрече с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном глава МИД Украины обсудил развитие экономических связей двух стран, увеличение объемов торговли и инвестиций, трансграничное сотрудничество, в частности, скорейшее начало пропуска с румынской стороны пассажирского автотранспорта через паромную переправу "Орловка-Исакча".

Во время выступления на ежегодном совещании румынских послов Кулеба проинформировал представителей румынской стороны о нарушении 6 сентября российскими наемниками на Донбассе режима прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.

Он отметил: "Санкции - это не вакцина, и одной прививки не бывает достаточно. Это скорее терапия, которая должна продолжаться столько, сколько нужно, пока болезнь не пройдет".

"Румынская сторона подтвердила дальнейшую непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжение санкционного режима в отношении Российской Федерации, дальнейшую политику непризнания незаконной оккупации Крыма, а также полную поддержку евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины", - говорится в сообщении украинского МИДа.

Также в рамках визита Кулеба уведомил украинское общество в Румынии и официальный Бухарест о запланированном открытии нового консульства Украины в г.Сигету Мармацией.

Глава МИД Украины находился с рабочим визитом в Румынии 7-8 сентября. "Поездка Кулебы стала первым визитом министра иностранных дел Украины в Румынию с 2017 года и ознаменовала восстановление широкого диалога между Украиной и Румынией после нескольких лет спада дипломатической активности", - говорится в сообщении.

Теги: #кулеба #румыния #энергетика #мид
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