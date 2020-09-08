Экономика

20:51 08.09.2020

Минфин согласился чуть поднять доходность годичных ОВГЗ после решения НБУ по ставке

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Минфин согласился чуть поднять доходность годичных ОВГЗ после решения НБУ по ставке

Министерство финансов Украины во вторник, на первых аукционах после решения Нацбанка сохранить учетную ставку на уровне 6%, продало 30-мес. ОВГЗ под 10,5% годовых, тогда как четыре недели назад ставка по ним была 10%, а три недели назад 23-мес. ОВГЗ Минфин продавал по 10,25%.

Согласно сообщению на сайте ведомства, оно удовлетворило все шесть заявок на этом аукционе и привлекло 657,5 млн грн.

На аукционе по продаже годичных бумаг ставка осталась на уровне 9,29% годовых, на котором она была уставлена неделю назад после небольшого повышения с 9,2%. Минфин отклонил одну из пяти заявок на 500 млн грн (по номиналу), поданную под 12,5% годовых, и довольствовался 329 млн грн.

Суммарный объем продаж составил 986,5 млн грн, что почти втрое меньше, чем неделю назад.

Теги: #аукцион #овгз #итоги
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