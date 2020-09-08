Украина за 8 мес. нарастила экспорт ЖРС на 12,9%

Горнорудные предприятия Украины в январе-августе текущего года увеличили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 30 млн 712,084 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 0,9% - до $2 млрд 522,630 млн.

В Украину за восемь месяцев 2020 года импортировано ЖРС на $55 тыс. в суммарном объеме 103 тонны, тогда как в январе-августе-2019 было ввезено 108 тонн на сумму $56 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт ЖРС в натуральном выражении на 8,1% по сравнению с 2018 годом – до 39 млн 901,836 тыс. тонн, нарастив поставки в денежном выражении на 18,5% - до $3 млрд 398,958 млн.

Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (34,4% поставок в денежном выражении), Польшу (12,17%) и Чехию (10,13%).

Импорт ЖРС в Украину в 2019 году составил 14,245 тыс. тонн на сумму $1,412 млн по сравнению с 111,727 тыс. тонн на $8,295 млн в 2018 году. Поставки осуществлялись из РФ (90,86% в денежном выражении), Нидерландов (5,95%) и Великобритании (2,34%)