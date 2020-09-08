Экономика

18:53 08.09.2020

Нефть подешевела до 3-месячного минимума, Brent - $39,43 за баррель

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Нефть подешевела до 3-месячного минимума, Brent - $39,43 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать в ходе торгов во вторник на сигналах, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 во вторник составляет $39,43 за баррель, что на $2,58 (6,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $36,26 за баррель, что на $3,51 (8,83%) ниже уровня предыдущей сессии.

По данным FactSet, оба контракта находятся вблизи минимальной отметки с июня.

Китай с середины июля снизил закупки нефти, в то время как рост спроса на бензин в США приостановился, отмечает The Wall Street Journal.

Спрос на бензин в США на 8-10% ниже, чем годом ранее, сказал аналитик Commerzbank AG Йоген Вейнберг.

Тем временем нефтехранилища в Китае заполнились из-за закупок дешевой нефти в мае-июле. В августе импорт нефти в Китай упал на 7,4% по сравнению с июлем, свидетельствуют данные Australia & New Zealand Banking Group. Объемы импорта продолжат сокращаться в сентябре и октябре, считает главный нефтяной аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен.

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

"Снижение цен на нефть Saudi Aramco показывает, что восстановление спроса никому не гарантировано", - заявил аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

В то же время, аналитики Julius Baer считают, что "в текущем году котировки нефти должны преодолеть рубеж в $45 за баррель".

"С фундаментальной точки зрения ничего не изменилось. Спрос восстанавливается, предложение остается ограниченным, а избыток запасов постепенно снижается, что создает умеренную, но постоянную поддержку котировкам", - отметил главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Теги: #нефть
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