Экономика

17:35 08.09.2020

Минрегион провел термомодернизацию своего здания в рамках пилотного проекта

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 Министерство развития громад и территорий представило результаты термомодернизации своего здания в рамках пилотного проекта по продвижению энергоэффективности, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Это действительно показательный проект, который объединил в себе не только техническое обновление систем отопления, вентиляции, утепление, а и прогрессивное внедрение новейших решений в виде фасадной солнечной электростанции и системы "умный дом". Хочу также отметить, что этот проект внедрен с уважением к историческим ценностям, ведь здание Минрегиона находится в историческом центре Киева", – приводит пресс-служба слова министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.

Согласно сообщению, проведенная термомодернизация позволит экономить до четверти используемых энергоресурсов ежегодно.

Министерство также заключило соглашение о сотрудничестве с немецкой правительственной компанией GIZ о реализации пятилетнего проекта стоимостью EUR12,45 млн по продвижению энергоэффективности в Украине и имплементации 27-й Директивы Европейского Союза об энергоэффективности. Донорами выступают правительства Германии и Швейцарии.

"Мы убеждены, что этот пилотный проект – достойный пример не только для других министерств и ведомств, а и собственникам жилых домов, ведь основной стимул внедрять энергоэффективные меры для населения – возможность экономить ресурсы и меньше платить за коммунальные услуги, проживая при этом в комфортных условиях", – цитируется в сообщении заместитель директора проекта GIZ Има Хренова-Шимкина.

 

Теги: #недвижимость #минрегионстрой
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