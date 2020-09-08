Зеленский: даже в условиях COVID у нас где-то в 1,5 раза увеличились налоговые поступления

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что, несмотря на сложную ситуацию в целом в мире из-за пандемии COVID-19, в Украине более-менее стабильная и контролируемая финансово-экономическая ситуация.

"Упали доходы на таможне, хотя она более-менее начала выходить на уровень тех сумм, которые им ставило Министерство финансов как задачу. Налоговая показывает серьезные результаты, увеличили поступления налогов, и это о чем-то говорит. Если у нас в COVID-период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Житомирскую область.

Зеленский подчеркнул, что пока "не видит проблем с деньгами", хотя в целом проблема сегодня с деньгами есть во всем мире, в Европе и в Украине.

"К сожалению, мы не в наилучшем экономическом положении. Я не знаю, что там говорят эксперты, - мы знаем реалии. У нас более-менее стабильная ситуация, она контролируемая. Мы знаем, что происходит с деньгами, и сколько не хватает. Но мы должны понимать, что во всем мире много предприятий закрыто из-за COVID, много людей потеряли рабочие места, лишились зарплат. Давайте просто это спокойно признавать и бороться с этими проблемами", - указал он.