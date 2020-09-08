Экономика

16:03 08.09.2020

После карантина на рынке может получить популярность новый формат коофисов – мнение

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После карантина на рынке может получить популярность новый формат коофисов – мнение

После карантина на рынке офисной недвижимости может набрать популярность новый формат коофисов, сочетающий элементы традиционного бизнес-центра и коворкинга, считают в консалтинговой компании NAI Ukraine.

"Такой проект имеет сильные конкурентные преимущества, потому что предлагает максимум от традиционной и нетрадиционной модели, может рассчитывать на самую широкую аудиторию – от мелких предпринимателей кому нужен стол, до средне устойчивого бизнеса, кому нужно готовое решение с гибким сроком и площадью, и до крупных бизнесов, кому нужен Shell&Core и свой ремонт с долгосрочной арендой", – отмечают в компании.

Формат коофиса предусматривает размещение как коммерческой инфраструктуры, ресторанов, банков, аптек, паркинга, при этом с обслуживанием общих зон, так и коворкинга, офисов с hot desk и fix desk, переговорными, ивент-пространствами и традиционными офисами с возможностью долгосрочной аренды и ремонта под арендатора.

"В современном мире, где одним из важнейших факторов успешного предприятия, является, в том числе его мобильность и гибкость подхода в производстве, коофисы являются тем инструментом, который позволяет достигать успехов без привязки к конкретной локации. Мир стал мобильнее, и мы вместе с ним. Именно поэтому мы уверены, что коофисы, это новое видение в офисной недвижимости, которое будет пользоваться большим спросом в ближайшем будущем", – считает главный архитектор Urban Experts Сергей Франчук.

Эксперты компании отмечают гибкость коофиса за счет сочетания инфраструктурных элементов традиционных офисов и коворкингов, что может стать преимуществом для бизнес-центров и привлечь арендаторов.

По данным NAI, вакантность офисных центров возросла на 3% в первом полугодии 2020 года, составив 12%. Также значительно снизилась активность заключения новых арендных договоров, при этом новое предложение продолжает расти – на 2020-2023 год заявлено открытие 400 тыс. кв. м офисов, что составляет около 1/5 существующего рынка.

"Несмотря на карантин, в первом полугодии на рынок вышло 69 тыс. кв. м новых объектов – среди них БЦ Hillfort Business Mansion (14 тыс. кв. м), БЦ Avenue 53 (18,5 тыс. кв. м), БЦ "Гранд" (8 тыс. кв. м), БЦ "Нивки Сити" (8 тыс. кв. м)", – отметили в компании.

По мнению экспертов, растущее новое предложение и рост вакантности окажут давление на арендные ставки, которые в первом полугодии 2020 года уже снизились в среднем на 20% за счет предоставляемых арендаторам скидок. По данным компании, прайм-ставка на качественные помещения составляет около $25/кв. м.

"Предложение на рынке сейчас превышает спрос. Поэтому самое время поменять класс арендуемого помещения и переехать из старого офисного помещения в современный бизнес-центр, при этом остается возможность сохранить бюджет компании и в некоторых случаях сэкономить – бизнес-центры предлагают антикризисные ценовые условия", – резюмируют в NAI.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.

Теги: #недвижимость #офис #коворкинг #бизнес
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