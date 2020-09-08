"Киевоблэнерго" сменило название на "ДТЭК Киевские региональные электросети"

По результатам общего собрания акционеров компании название ЧАО "Киевоблэнерго" изменено на ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети".

"Переименование компании - это часть плана ДТЭК по трансформации "Киевоблэнерго" в современную сервисную компанию. "ДТЭК Киевские региональные электросети" и в дальнейшем будет выполнять функции оператора системы распределения электроэнергии (ОСР)", – сообщила пресс-служба компании.

"Киевская область - регион с огромной энергетической инфраструктурой - более 50 тыс. км сетей и более 1 млн клиентов. Понимая потребности наших клиентов, мы обновляемся - как внешне, так и внутренне", – прокомментировал генеральный директор "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайда.

Как сообщалось, "Киевоблэнерго" вошел в состав "ДТЭК Сети" в 2019 году. Тогда же был разработан план качественного обновления энергетической инфраструктуры Киевской области. В результате среднее время ликвидации аварий за год сократился вдвое - с 5-8 до 2-4 часов, реконструированы две большие подстанций в Ирпене и Вышгороде, отремонтировано около 4,882 тыс. км линий 0,4-110кВ.

Кроме того, ДТЭК в области упростил процедуру присоединений: длительность выполнения стандартных присоединений сократилась в три раза - с 63 дней в 2018 году до 26 дней в январе-мае 2020 года.

Компания также запустила мобильное приложение "Мережи онлайн", начала обновлять ЦОКи и диджитализировать сервисы.