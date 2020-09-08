Экономика

15:41 08.09.2020

Габаритно-весовой контроль в Украине может быть расширен на пассажирский транспорт - Криклий

1 мин читать
Габаритно-весовой контроль в Украине может быть расширен на пассажирский транспорт - Криклий

 Габаритно-весовой контроль на украинских дорогах может быть расширен на пассажирский транспорт, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе встречи "Безопасность имеет значение" во вторник, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также есть нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническими параметрами норма, это те же риски. Это - об опасности для пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", - сказал он. 

По словам министра, этот вопрос еще будет дорабатываться министерством совместно с депутатским корпусом.

Кроме того, Криклий добавил, что к концу 2020 года на дорогах государственного значения будут установлены еще 50 систем взвешивания в движении WIM, а к концу 2021 года - еще 100. 

Теги: #вес #криклий #дороги #мининфраструктуры #контроль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 08.09.2020
Мининфраструктуры хочет к 2024 г. снизить смертность на дорогах в результате ДТП, минимум, на 30%

Мининфраструктуры хочет к 2024 г. снизить смертность на дорогах в результате ДТП, минимум, на 30%

13:47 08.09.2020
В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

10:03 08.09.2020
Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн - Криклий

Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн - Криклий

10:07 07.09.2020
Начат финальный этап операции по поднятию и отбуксировке танкера Delfi - Криклий

Начат финальный этап операции по поднятию и отбуксировке танкера Delfi - Криклий

10:25 03.09.2020
Закон о внутренних водных путях необходим рынку и государству – министр инфраструктуры

Закон о внутренних водных путях необходим рынку и государству – министр инфраструктуры

15:17 28.08.2020
Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы - Мининфраструктуры

Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы - Мининфраструктуры

12:51 21.08.2020
Зеленский анонсировал строительство 200 км дорог в Николаевской области в текущем году и проектирование еще 500 – в следующем

Зеленский анонсировал строительство 200 км дорог в Николаевской области в текущем году и проектирование еще 500 – в следующем

13:28 20.08.2020
"АрселорМиттал Кривой Рог" передал 50 млн тонн металлургических шлаков на строительство дорог

"АрселорМиттал Кривой Рог" передал 50 млн тонн металлургических шлаков на строительство дорог

09:52 19.08.2020
Украина должна стимулировать использование электромобилей и создать условия для их производства - Криклий

Украина должна стимулировать использование электромобилей и создать условия для их производства - Криклий

15:26 18.08.2020
Запуск системы автоматического ГВК - ключевая задача реформы "Укртрансбезопасности" - Криклий

Запуск системы автоматического ГВК - ключевая задача реформы "Укртрансбезопасности" - Криклий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Государство готово выступить посредником между бастующими шахтерами и руководством "Криворожского железорудного комбината", заявляет Шмыгаль

На реализацию постановления правительства о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо 50 млрд грн – Минобразования Украины

Всего около 400 человек объявили подземный протест в КЖРК – Волынец

ПриватБанк по итогам 7 мес. продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков, Укрэксимбанк - убыточных

"Метинвест" завершил I полугодие с убытком $240 млн против прибыли $408 млн годом ранее

ПОСЛЕДНЕЕ

После карантина на рынке может получить популярность новый формат коофисов – мнение

Государство готово выступить посредником между бастующими шахтерами и руководством "Криворожского железорудного комбината", заявляет Шмыгаль

"Киевоблэнерго" сменило название на "ДТЭК Киевские региональные электросети"

Шмыгаль выступает за увеличение собственной добычи газа Украиной

ЕБА опасается "отката" по расширению применения РРО и призвала Раду отказаться от поддержки таких законопроектов

На реализацию постановления правительства о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо 50 млрд грн – Минобразования Украины

Всего около 400 человек объявили подземный протест в КЖРК – Волынец

Цены на арбузы в Украине достигли своего минимума – УПОА

Львовский ІТ кластер и программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускают Marketplace для продвижения IT-компаний

ПриватБанк по итогам 7 мес. продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков, Укрэксимбанк - убыточных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА