Экономика

15:40 08.09.2020

Шмыгаль выступает за увеличение собственной добычи газа Украиной

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Шмыгаль выступает за увеличение собственной добычи газа Украиной

 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за увеличение собственной добычи газа, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Сегодня мы имеем беспрепятственный доступ к рынку газа ЕС, что также способствует уменьшению импорта энергоносителей. Но на совещаниях у президента мы неоднократно поднимали вопрос увеличения собственной добычи. Надо провести соответствующую разведку, закончить уже частично выполненные разведывательные планы и оперативно начать добычу", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что со своей стороны правительство прилагает для этого максимум усилий и рассчитывает также на соответствующие законодательные инициативы депутатов Верховной Рады.

Теги: #шмыгаль #газ #добыча
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