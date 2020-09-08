Шмыгаль выступает за увеличение собственной добычи газа Украиной

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за увеличение собственной добычи газа, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Сегодня мы имеем беспрепятственный доступ к рынку газа ЕС, что также способствует уменьшению импорта энергоносителей. Но на совещаниях у президента мы неоднократно поднимали вопрос увеличения собственной добычи. Надо провести соответствующую разведку, закончить уже частично выполненные разведывательные планы и оперативно начать добычу", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что со своей стороны правительство прилагает для этого максимум усилий и рассчитывает также на соответствующие законодательные инициативы депутатов Верховной Рады.