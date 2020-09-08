Экономика

15:19 08.09.2020

ЕБА опасается "отката" по расширению применения РРО и призвала Раду отказаться от поддержки таких законопроектов

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ЕБА опасается "отката" по расширению применения РРО и призвала Раду отказаться от поддержки таких законопроектов

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и руководству профильных парламентских комитетов с просьбой воздержаться от поддержки законопроектов №3853-1 и №3853-2, которые предлагают отменить расширение применения регистраторов расчетных операций (РРО)

"Мы надеемся, что применение механизма кешбека, старт которого запланирован на 1 января 2021 года, повлечет не только детенизацию экономики, но и создаст цивилизованные условия для ведения торговли по лучшим европейским стандартам", - указала ЕБА в релизе во вторник.

Как напомнили в бизнес-ассоциации, указанные законопроекты были зарегистрированы в июле. Они предлагают отменить нормы законов №128-IX и №129-IX о постепенном расширении сферы применения РРО и их программных аналогов, а также отказаться от механизма кешбека - когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.

Рада приняла эти законы в сентябре прошлого года, однако вступление их в силу было несколько отсрочено в связи с карантином.

"Хотя у всех заинтересованных субъектов хозяйствования есть возможность использовать бесплатные программные РРО, которые можно загрузить в телефон или другое устройство", - подчеркнула ЕБА.

Таким образом, добросовестные предприниматели могут спокойно выполнить законодательные требования об обязательном использовании РРО без дополнительных затрат на покупку и обслуживание, подытоживает ассоциация.

"В добавок законопроекты №128-IX и №129-IX предлагают отменить требование обязательного применения кассовых аппаратов при торговле бытовой техникой и электроникой", - отметили в ассоциации.

Комитет бытовой электротехники ассоциации категорически против такого предложения, заявила менеджер комитета Виктория Куликова, ссылаясь на исследование GfK, по данным которого 23% этого рынка находилось "в тени" в 2019 году.

"Техника нелегально не только ввозится и реализуется на территории Украины без уплаты надлежащих налогов и таможенных пошлин, но и часто не соответствует законодательным требования безопасности и качества, может не подлежать гарантийному обслуживанию и представлять опасность для граждан", - пояснила Куликова.

Обязательное использование РРО эксперты ассоциации называют одним из механизмов решения проблемы.

В то же время компании ассоциации обращают внимание на необходимость некоторых доработок для полноценной работы ПРРО при интернет-торговле.

Теги: #рро #законопроект #еба
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