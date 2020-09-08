Экономика

11:04 08.09.2020

Львовский ІТ кластер и программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускают Marketplace для продвижения IT-компаний

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Львовский ІТ кластер и программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускают Marketplace для продвижения IT-компаний

 Львовский IT кластер объявляет запуск новой инициативы Lviv Tech Marketplace, которая стартует при поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Как сообщается на сайте Львовского горсовета, целью указанной инициативы является продвижение IT-индустрии региона и помощь малым и средним IT-компаниям с выходом на глобальные рынки.

В сообщении отмечается, что Lviv Tech Marketplace – платформа, где будет размещаться актуальная информация об IT-компаниях Львова и региона. Инициатива будет помогать львовским и украинским IT-компаниям выводить на рынок их сервисы, продвигать себя на международном рынке, независимо конкурировать и представить свои услуги потенциальным клиентам через профайл на платформе.

"Lviv Tech Marketplace - инициатива, которая должна познакомить мир с успешным Львовом: развитой индустрией технологий, невероятными разработками и инновациями, высококвалифицированными и талантливыми IT-специалистами, быстро растущим человеческим потенциалом. А с другой стороны, также помочь как малым и средним, так и крупным компаниям. Согласно исследованию IT Research 4.0, по состоянию на 2019 год во Львове действовала 461 IТ-компания, 54,3% из которых - малые и средние по размеру", - цитирует пресс-служба СЕО Львовского IT кластера Степана Веселовского.

Горсовет отмечает, что Львовский IТ кластер совместно с программой USAID в начале сентября планируют объявить тендер на разработку платформы. Участники тендера должны будут предоставить авторское видение, которое будет включать выбор технологии, на основе которой будет создан продукт, общую концепцию построения архитектуры, видение дизайна (предполагается создание мокапов), видение возможности масштабирования системы в будущем.

Заявителей будут оценивать на основе эффективности выбранного программного подхода к разработке, креативного брифа реализации проекта, портфолио компании и наличия опыта в подготовке и реализации подобных проектов. Преимущество для участия в тендере будет предоставляться компаниям-участникам кластера.

Победитель тендера будет объявлен в октябре.

Теги: #usaid #технологии #львов #it #бизнес
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