"Эпицентр К" открывает ТЦ с новым отделом "Продукты" на месте мясокомбината в Виннице

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует 22 августа открыть второй торговый центр в Виннице, объект включает новые отделы - "Дом воды", "Продукты" и "Студия света" в обновленном концепте.

"Сеть ТЦ "Эпицентр" расширяет присутствие в Центральной Украине – открывается второй торговый центр "Эпицентр" по ул. Батозька, 1-в… Во втором винницком ТЦ "Эпицентр" откроются и новые для сети отделы, в частности, "Дом воды" и "Продукты". Также в этом ТЦ появится в обновленном концепте "Студия света" площадью 310 кв. м", - сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Общая площадь ТЦ составляет 25,8 тыс. кв. м, ассортимент - более 200 тыс. артикулов товаров 15 различных направлений - от стройматериалов до товаров для спорта и детей, от автозапчастей и бытовой техники к изделиям медназначения.

"Строительство продолжалось рекордно короткий срок – всего за четыре месяца в одном из центральных районов города вместо бывшего заброшенного мясокомбината появился инновационный ТЦ с очень широким ассортиментом товаров, современными кассами самообслуживания и Центром выдачи онлайн-заказов" – отмечается в сообщении.

"В этом ТЦ будем отрабатывать новую модель работы центра выдачи заказов с использованием нового оборудования и технологий, которые должны ускорить обслуживание покупателей интернет-магазина epicentrk.ua с учетом соблюдения дистанции между людьми", - цитируется в сообщении заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Крупнейшими отделами в ТЦ являются "Галереи ДЕКО" (2 тыс. кв. м), "Центр мебели" (1,7 тыс. кв. м), "Центр техники ЦЕ ТЕ", "Эпик" (товары для детей) и" Садовый центр " – каждый по 1 тыс. кв. м, "Керамика Центр" – 850 кв. м, Intersport - 800 кв. м.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.