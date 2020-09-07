Экономика

18:19 07.09.2020

"Эпицентр К" открывает ТЦ с новым отделом "Продукты" на месте мясокомбината в Виннице

2 мин читать
"Эпицентр К" открывает ТЦ с новым отделом "Продукты" на месте мясокомбината в Виннице

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует 22 августа открыть второй торговый центр в Виннице, объект включает новые отделы - "Дом воды", "Продукты" и "Студия света" в обновленном концепте.

"Сеть ТЦ "Эпицентр" расширяет присутствие в Центральной Украине – открывается второй торговый центр "Эпицентр" по ул. Батозька, 1-в… Во втором винницком ТЦ "Эпицентр" откроются и новые для сети отделы, в частности, "Дом воды" и "Продукты". Также в этом ТЦ появится в обновленном концепте "Студия света" площадью 310 кв. м", - сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Общая площадь ТЦ составляет 25,8 тыс. кв. м, ассортимент - более 200 тыс. артикулов товаров 15 различных направлений - от стройматериалов до товаров для спорта и детей, от автозапчастей и бытовой техники к изделиям медназначения.

"Строительство продолжалось рекордно короткий срок – всего за четыре месяца в одном из центральных районов города вместо бывшего заброшенного мясокомбината появился инновационный ТЦ с очень широким ассортиментом товаров, современными кассами самообслуживания и Центром выдачи онлайн-заказов" – отмечается в сообщении.

"В этом ТЦ будем отрабатывать новую модель работы центра выдачи заказов с использованием нового оборудования и технологий, которые должны ускорить обслуживание покупателей интернет-магазина epicentrk.ua с учетом соблюдения дистанции между людьми", - цитируется в сообщении заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Крупнейшими отделами в ТЦ являются "Галереи ДЕКО" (2 тыс. кв. м), "Центр мебели" (1,7 тыс. кв. м), "Центр техники ЦЕ ТЕ", "Эпик" (товары для детей) и" Садовый центр " – каждый по 1 тыс. кв. м, "Керамика Центр" – 850 кв. м, Intersport - 800 кв. м.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #недвижимость #эпицентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:54 07.09.2020
Проекты законов по борьбе с мошенничеством в сфере строительства должны быть разработаны в течение 2 месяцев – замглавы МВД Геращенко

Проекты законов по борьбе с мошенничеством в сфере строительства должны быть разработаны в течение 2 месяцев – замглавы МВД Геращенко

15:17 07.09.2020
Суд арестовал президента банка "Аркада" на 60 дней с альтернативой внесения 21 млн грн залога

Суд арестовал президента банка "Аркада" на 60 дней с альтернативой внесения 21 млн грн залога

16:42 03.09.2020
IKEA откроет третий пункт выдачи заказов в Киеве в ТРЦ Lavina Mall

IKEA откроет третий пункт выдачи заказов в Киеве в ТРЦ Lavina Mall

16:42 03.09.2020
Продажи в "новостроях" Киева в I полугодии-2020 упали на 50-60% - сооснователь "Интергал-Буда"

Продажи в "новостроях" Киева в I полугодии-2020 упали на 50-60% - сооснователь "Интергал-Буда"

16:40 03.09.2020
Пожар в ЖК Taryan Towers в Киеве произошел из-за точечного возгорания гидроизоляции, повреждений здания нет – девелопер

Пожар в ЖК Taryan Towers в Киеве произошел из-за точечного возгорания гидроизоляции, повреждений здания нет – девелопер

14:30 03.09.2020
Мы мечтаем создать супермаркет жилья – соучредитель стройкомпании "Интергал -Буд" Зубик

Мы мечтаем создать супермаркет жилья – соучредитель стройкомпании "Интергал -Буд" Зубик

13:24 03.09.2020
Для запуска реновации устаревшего жилья нужно снизить порог поддержки жителей минимум до 75% – сооснователь "Интергал-Буд"

Для запуска реновации устаревшего жилья нужно снизить порог поддержки жителей минимум до 75% – сооснователь "Интергал-Буд"

13:03 03.09.2020
"Интергал-Буд" планирует запустить минимум 10 новых проектов к концу 2021г

"Интергал-Буд" планирует запустить минимум 10 новых проектов к концу 2021г

12:40 03.09.2020
Массовое ипотечное кредитование возможно лишь при снижении ставки до 3% – сооснователь "Интергал-Буд"

Массовое ипотечное кредитование возможно лишь при снижении ставки до 3% – сооснователь "Интергал-Буд"

09:33 01.09.2020
"Эпицентр К" запускает в своих ТЦ салоны "Студии света" в обновленном формате

"Эпицентр К" запускает в своих ТЦ салоны "Студии света" в обновленном формате

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины в августе выросли на 1% – НБУ

Премьер Украины называет приоритетами фондовый рынок и накопительные пенсии

Fitch подтвердил рейтинг Украины "B"

"Нафтогаз" намерен судиться с поставщиками из-за долгов за отпущенный газ в сумме свыше 24 млрд грн

Шмыгаль: средняя зарплата 15 тыс. грн и средняя пенсия 5 тыс. грн - это уровень, к которому мы должны идти

ПОСЛЕДНЕЕ

Член Совета НБУ раскритиковал отсутствие резервов у ПриватБанка под процедуру bail-in

Международные резервы Украины в августе выросли на 1% – НБУ

Девятый контейнерный поезд из Китая прибыл в Киев, в течение сентября ожидаются еще три поезда – "Укрзализныця"

Amazon запретила продажу иностранных семян в США после получения тысяч подозрительных посылок

"Киевтеплоэнерго" завершило капремонт теплосетей на Оболони, заменив около 2,6 км трубопроводов

"Укрпошта" за 4 года сэкономила около 1 млрд грн на закупках через Prozorro

Газ в Европе за минувшую неделю подорожал на 20%, дойдя до $142/тыс. куб. м - максимума с конца прошлого года

Премьер Украины называет приоритетами фондовый рынок и накопительные пенсии

Fitch подтвердил рейтинг Украины "B"

Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА