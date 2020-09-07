Экономика

09:51 07.09.2020

Газ в Европе за минувшую неделю подорожал на 20%, дойдя до $142/тыс. куб. м - максимума с конца прошлого года

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Газ в Европе за минувшую неделю подорожал на 20%, дойдя до $142/тыс. куб. м - максимума с конца прошлого года

Спотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени прибавили 21%, достигнув отметки $142 за тысячу кубометров (в контракте с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF - главной площадке Европы).

Достигнутый уровень котировок является максимальным с конца декабря 2019 года.

С исторического минимума в $34 за тысячу кубов, который был зафиксирован 21 мая, цена голубого топлива уже выросла в 4,2 раза.

Цены на газ растут по всему миру: на американском Henry Hub они выросли за август с $65 до $96 за тысячу кубов, скорректировавшись к текущему моменту до $92.

Всё лето приток сжиженного природного газа на терминалы в Европе снижался в годовом выражении: сентябрь также начался со снижения на 4%.

В последнюю неделю августа европейский спот превысил черту $100 за тысячу кубометров - считается, что за ней находится уровень безубыточности поставок российского газа в Европу. По оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это $105 за тысячу кубометров, а по подсчетам Sberbank CIB - $90.

Теги: #газ #ес
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