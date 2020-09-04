Экономика

21:05 04.09.2020

"Нафтогаз" намерен судиться с поставщиками из-за долгов за отпущенный газ в сумме свыше 24 млрд грн

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"Нафтогаз" намерен судиться с поставщиками из-за долгов за отпущенный газ в сумме свыше 24 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" из-за непогашения долгов за газ, отпущенный за период действия ПСО, вынужден начать подготовку судебных исков для принудительного взыскания долгов, сообщила компания на сайте в пятницу вечером.

"Несмотря на увеличение платежей в январе-июле 2020 года, долг газсбытов за природный газ для нужд населения вырос в сравнении с началом прошлого отопительного сезона на 1,116 млрд грн, из которых 0,338 млрд грн – долги РГК (Региональная газовая компания – ИФ), и по состоянию на 31 августа нынешнего года составил 24,091 млрд грн, из которых 12,826 млрд грн – долг газсбытов РГК", – говорится в сообщении.

При этом НАК отмечает, что газопоставляющие компании, работающие под брендом РГК, с 1 августа прекратили осуществлять оплату газа, который они получили от "Нафтогаза" в рамках ПСО.

"За июль, последний месяц действия ПСО, газсбыты РГК получили от "Нафтогаза" газ для населения на 340 млн грн, но в августе перечислили только 700 тыс. грн", – уточнили в НАК.

При этом на странице в Facebook НАК скептически прокомментировала сообщения об уровне расчетов газсбытов, работающих под брендом РГК, с "Нафтогазом" в текущем году на 145%.

"Коллеги 104.ua (ресурс РГК – ИФ), если у вас есть трудности с подсчетами собственных долгов, приглашаем вас в наш долговой отдел, где можно найти настоящий калькулятор. Если вы заплатили за один месяц 0%, за второй – 45%, а за третий –145%, это не означает погашение всего долга на 145%", – отметила НАК.

Как сообщалось, Ассоциация поставщиков энергоресурсов (АПЭ), объединяющая 25 лицензиатов по поставкам газа и электроэнергии, в этот же день сообщила, что уровень расчетов с НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный природный газ среди ее членов за январь-июль 2020 года в среднем составил 145%.

В Ассоциации объяснили такие показатели расчетами по долгам за предыдущие периоды.

Теги: #газ #энергетика
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