Экономика

21:05 04.09.2020

Использовано пока 30% предусмотренных в коронавирусном фонде Украины средств - министр финансов

1 мин читать
Использовано пока 30% предусмотренных в коронавирусном фонде Украины средств - министр финансов

На данный момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде Украины, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Коронавирусный фонд - это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего только 19 млрд. Это по факту. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства", - сказал Марченко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Министр подчеркнул, что "нет сейчас критической проблемы с коронавирусным фондом".

По его словам, вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с Covid-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены с других программ.

"Если не хватит денег в ковидовском фонде, мы перераспределим с других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", - пояснил глава Минфина.

Теги: #фонд #вирус #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:17 04.09.2020
Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

22:18 03.09.2020
Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование

Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование

17:22 03.09.2020
Гетманцев вызывает министра финансов на заседание профильного комитета Рады

Гетманцев вызывает министра финансов на заседание профильного комитета Рады

15:52 01.09.2020
Замминистра финансов Драганчук: "В сентябре Минфин и Гостаможня начинает экспериментальный проект по оценке квалификации должностных лиц на таможне"

Замминистра финансов Драганчук: "В сентябре Минфин и Гостаможня начинает экспериментальный проект по оценке квалификации должностных лиц на таможне"

11:41 31.08.2020
Нас не устраивают средства, предлагаемые Минфином на здравоохранение на 2021г - Радуцкий

Нас не устраивают средства, предлагаемые Минфином на здравоохранение на 2021г - Радуцкий

23:26 29.08.2020
Демонстрация против "коронавирусных" мер безопасности в Берлине переросла в беспорядки, сообщают СМИ

Демонстрация против "коронавирусных" мер безопасности в Берлине переросла в беспорядки, сообщают СМИ

20:49 27.08.2020
Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

14:58 27.08.2020
НБУ окончательно устранил препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ - Минфин

НБУ окончательно устранил препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ - Минфин

13:41 26.08.2020
Госдолг Украины в июле-2020 вырос на 3,8% в гривне - Минфин

Госдолг Украины в июле-2020 вырос на 3,8% в гривне - Минфин

16:02 25.08.2020
Радуцкий призвал Минфин обеспечить финансирование медицины в 2021г на уровне 6% ВВП

Радуцкий призвал Минфин обеспечить финансирование медицины в 2021г на уровне 6% ВВП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" намерен судиться с поставщиками из-за долгов за отпущенный газ в сумме свыше 24 млрд грн

Шмыгаль: средняя зарплата 15 тыс. грн и средняя пенсия 5 тыс. грн - это уровень, к которому мы должны идти

В проекте госбюджета-2021 закладывается курс около 29 грн/1$ - Шмыгаль

Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$ - Шмыгаль

Плановый дефицит проекта госбюджета-2021 составляет 6% ВВП - премьер Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" намерен судиться с поставщиками из-за долгов за отпущенный газ в сумме свыше 24 млрд грн

Шмыгаль: средняя зарплата 15 тыс. грн и средняя пенсия 5 тыс. грн - это уровень, к которому мы должны идти

В проекте госбюджета-2021 закладывается курс около 29 грн/1$ - Шмыгаль

Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$ - Шмыгаль

Плановый дефицит проекта госбюджета-2021 составляет 6% ВВП - премьер Украины

Криворожский ЖРК за 8 мес. сократил добычу руды на 4,5%

Уровень расчетов региональных газсбытов перед "Нафтогазом" в текущем году составляет 145%

Программа портфельных госгарантий в 2021г будет увеличена до 10 млрд грн - премьер

В США на фоне пандемии и беспорядков наблюдается беспрецедентный спрос на огнестрельное оружие - глава Smith & Wesson

Испанские CaixaBank и Bankia ведут предварительные переговоры о слиянии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА