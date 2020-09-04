Использовано пока 30% предусмотренных в коронавирусном фонде Украины средств - министр финансов

На данный момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде Украины, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Коронавирусный фонд - это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего только 19 млрд. Это по факту. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства", - сказал Марченко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Министр подчеркнул, что "нет сейчас критической проблемы с коронавирусным фондом".

По его словам, вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с Covid-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены с других программ.

"Если не хватит денег в ковидовском фонде, мы перераспределим с других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", - пояснил глава Минфина.