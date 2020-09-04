В проекте госбюджета-2021 закладывается курс около 29 грн/1$ - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1$.

"Курс валют закладывается в районе 29 гривень, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 гривен в этом году", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Премьер отметил, что это показатель, который дает гражданам и инвесторам уверенность, что курс валют будет держаться стабильно.