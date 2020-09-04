Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$ - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не видит сегодня оснований для резкого изменения курса, и он будет стабильным в границах 27-28 грн/1$.

"До конца года у нас остается еще уплата около 44 млрд грн эквивалент в валюте, это уже не критические платежи для бюджета. И я уверен, что они никак не повлияют на колебания курса, мы это просчитывали с Национальным банком, с Министерством финансов, поэтому с точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса у нас все в порядке... Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Премьер подчеркнул, что правительство не видит сегодня оснований для резкого изменения курса в одну либо другую сторону.

Шмыгаль отметил, что на данный момент в Украине хорошая ситуация с золотовалютным резервом, с ликвидностью банков и казначейского счета.

"Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас", - добавил он.