Экономика

19:45 04.09.2020

Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$ - Шмыгаль

1 мин читать
Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$ - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не видит сегодня оснований для резкого изменения курса, и он будет стабильным в границах 27-28 грн/1$.

"До конца года у нас остается еще уплата около 44 млрд грн эквивалент в валюте, это уже не критические платежи для бюджета. И я уверен, что они никак не повлияют на колебания курса, мы это просчитывали с Национальным банком, с Министерством финансов, поэтому с точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса у нас все в порядке... Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Премьер подчеркнул, что правительство не видит сегодня оснований для резкого изменения курса в одну либо другую сторону.

Шмыгаль отметил, что на данный момент в Украине хорошая ситуация с золотовалютным резервом, с ликвидностью банков и казначейского счета.

"Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас", - добавил он.

Теги: #шмыгаль #курс #украина #гривна
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:51 04.09.2020
В проекте госбюджета-2021 закладывается курс около 29 грн/1$ - Шмыгаль

В проекте госбюджета-2021 закладывается курс около 29 грн/1$ - Шмыгаль

19:17 04.09.2020
Плановый дефицит проекта госбюджета-2021 составляет 6% ВВП - премьер Украины

Плановый дефицит проекта госбюджета-2021 составляет 6% ВВП - премьер Украины

16:09 04.09.2020
Швейцария добавила Украину в список стран, по прибытии из которых обязателен карантин

Швейцария добавила Украину в список стран, по прибытии из которых обязателен карантин

15:37 04.09.2020
Если Россия отдаст контроль над границей на Донбассе хотя бы ОБСЕ, тогда можно говорить о каких-то прямых переговорах с ОРДЛО – Гармаш

Если Россия отдаст контроль над границей на Донбассе хотя бы ОБСЕ, тогда можно говорить о каких-то прямых переговорах с ОРДЛО – Гармаш

13:27 04.09.2020
Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое"

Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое"

12:59 04.09.2020
Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

09:57 04.09.2020
Глава Минобороны Ирака впервые побывал с визитом в Украине

Глава Минобороны Ирака впервые побывал с визитом в Украине

09:44 04.09.2020
Количество болеющих COVID-19 выросло в 21 области Украины и Киеве

Количество болеющих COVID-19 выросло в 21 области Украины и Киеве

09:07 04.09.2020
В Украине COVID-19 за сутки заболели 2723 человека, 51 умерший

В Украине COVID-19 за сутки заболели 2723 человека, 51 умерший

00:01 04.09.2020
Сборная Украины стартовала в элитном дивизионе Лиги наций УЕФА с победы над Швейцарией

Сборная Украины стартовала в элитном дивизионе Лиги наций УЕФА с победы над Швейцарией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль: средняя зарплата 15 тыс. грн и средняя пенсия 5 тыс. грн - это уровень, к которому мы должны идти

В проекте госбюджета-2021 закладывается курс около 29 грн/1$ - Шмыгаль

Плановый дефицит проекта госбюджета-2021 составляет 6% ВВП - премьер Украины

Программа портфельных госгарантий в 2021г будет увеличена до 10 млрд грн - премьер

ФАО снизила прогноз мирового сбора зерна на 25 млн тонн, но оценка все равно рекордная

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль: средняя зарплата 15 тыс. грн и средняя пенсия 5 тыс. грн - это уровень, к которому мы должны идти

Криворожский ЖРК за 8 мес. сократил добычу руды на 4,5%

Уровень расчетов региональных газсбытов перед "Нафтогазом" в текущем году составляет 145%

Программа портфельных госгарантий в 2021г будет увеличена до 10 млрд грн - премьер

В США на фоне пандемии и беспорядков наблюдается беспрецедентный спрос на огнестрельное оружие - глава Smith & Wesson

Испанские CaixaBank и Bankia ведут предварительные переговоры о слиянии

На рынке электроэнергии есть окно возможностей для небольших компаний – гендиректор ООО "Энергум "

Казахстан за 8 мес.-2020 недополучил $3,8 млрд доходов от нефтедобычи - первый вице-премьер

ФАО снизила прогноз мирового сбора зерна на 25 млн тонн, но оценка все равно рекордная

В Китае число поездок по ж/д сократилось в 1,6 раза в июле-августе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА