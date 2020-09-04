Уровень расчетов региональных газсбытов перед "Нафтогазом" в текущем году составляет 145%

Уровень расчетов с НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный природный газ среди членов Асоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ), объединяющей 25 лицензиатов по поставкам газа и электроэнергии, за январь-июль 2020 года в среднем составил 145%.

"При том что за январь-июль "Нафтогазом" было начислено к оплате более 7,6 млрд грн за потребленный ресурс, члены ассоциации уплатили свыше 11 млрд грн", – отметил глава правления Артем Компан АПЭ, которого цитирует пресс-служба ассоциации в релизе в пятницу.

Он объяснил такие показатели тем, что члены ассоциации погашают задолженность перед НАК, накопленную за прошлые периоды.

Причинами накопления задолженности глава АПЭ назвал, в частности, заниженные нормы потребления и неприведение объемов использованного бытовыми потребителями газа к стандартным условиям.

Так, из региональных поставщиков газа-членов АПЭ на 130% рассчитался "Черновцыгаз сбыт" (начислено 275,198 млн грн, уплачено 358,46 млн грн), на 132% – "Черниговгаз сбыт" (начислено 412,28 млн грн, уплачено 545,5 млн грн), на 136% – "Запорожьегаз" (начислено 351,674 млн грн, уплачено 479,58 млн грн).

Уровень расчетов в 137% у "Волыньгаз сбыта" (начислено 258,39 млн грн, уплачено 354,013 млн грн), "Львовгаз сбыта" (начислено 750,85 млн грн, уплачено 1,027 млрд грн), "Днепропетровскгаз сбыта" (начислено 961,17 млн грн, уплачено 1,319 млрд грн).

На 138% рассчитался "Сумыгаз сбыт" (начислено 317,24 млн грн, уплачено 438,34 млн грн), на 144% – "Закарпатгаз сбыт" (начислено 447,48 млн грн, уплачено 645,19 млн грн), на 145% – "Ривнегаз сбыт" (начислено 279,76 млн грн, уплачено 404,91 млн. грн, на 146% – "Харьковгаз сбыт" (начислено 743,52 млн грн, уплачено 1,08 млрд грн).

Кроме того, 150% расчета у "Хмельницкгаз сбыта" (начислено 344,32 млн грн, уплачено 515,74 млн грн), 152% – у "Винницагаз сбыта" (начислено 464,92 млн грн, уплачено 706,53 млн грн).

По 154% – у "Ивано-Франковскгаз сбыта" (начислено 457,72 млн грн, уплачено 706,51 млн грн) и "Киевоблгаз сбыт" (начислено 972,08 млн грн, уплачено 1,49 млрд грн).

На 165% рассчитались "Житомиргаз сбыт" (начислено 304,4 млн грн, уплачено 501,98 млн грн) и "Миколаевгаз сбыт" (начислено 267,17 млн грн, уплачено 440,52 млн грн).