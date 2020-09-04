Испанские CaixaBank и Bankia ведут предварительные переговоры о слиянии

Испанские банки CaixaBank SA и Bankia SA заявили поздно вечером в четверг о том, что ведут переговоры о возможном слиянии.

Если они достигнут договоренности, в Испании будет создан крупнейший банк. Кроме того, сделка станет крупнейшим объединением в банковском секторе страны за последние годы, отмечает MarketWatch.

Финорганизации обсуждают возможность слияния путем обмена акциями. В сообщении Caixa отмечается, что не было достигнуто никаких договоренностей "помимо подписания соглашения с консультантами о неразглашении данных относительно обмена информацией в рамках due diligence для оценки сделки".

Представители Bankia подчеркнули, что переговоры носят предварительный характер.

Котировки акций CaixaBank взлетели на 9,4% в начале торгов в пятницу. Рыночная стоимость банка сейчас составляет 10,6 млрд евро.

Цена бумаг Bankia подскочила на 27% при открытии рынка. Его капитализация превышает 3 млрд евро.