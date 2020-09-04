На рынке электроэнергии есть окно возможностей для небольших компаний – гендиректор ООО "Энергум "

На рынке электроэнергии сейчас есть окно возможностей для небольших компаний-торговцев, которые в будущем создадут конкуренцию монополистам, считает генеральный директор ООО "Энергоум", занимающейся трейдингом электроэнергии и газа, Александр Варавка.

"Мы считаем, есть окно возможностей для таких небольших компаний, как наша, и есть ниша для них. Я только приветствую, что в этой сфере уже выдано 500-600 лицензий. Да, около 30-40 компаний – это сателлиты облэнерго. Остальные игроки – это компании, которые пытаются развиваться самостоятельно ", – отметил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина ".

Он считает, что это важно для рынка потребителя, поскольку небольшие компании могут обеспечить ему наивысший сервис.

При этом он подчеркнул, что те компании, которые через два-четыре года выживут, смогут составлять конкуренцию монополиям.

"И те разрушатся, и образуется немонопольный консолидированный конкурентный рынок, на котором будут работать до 100 компаний, из которых потребитель будет выбирать наиболее подходящую для себя", – прогнозирует Варавка.

Вместе с тем он подчеркнул, что трейдинг электроэнергии – низкомаржинальный бизнес, указав на размер маржи, приблизительно, 5%, поэтому консолидация компаний в будущем неизбежна.

"В таком бизнесе, как у нас, работают на вале. Вот поэтому я считаю, что компании в будущем будут консолидироваться. Те из них, которые не смогут набрать какой-то вал в объеме реализации, просто не смогут на должном уровне поддерживать сервис ", – разъяснил гендиректор "Энергум".