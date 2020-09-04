Экономика

10:29 04.09.2020

На рынке электроэнергии есть окно возможностей для небольших компаний – гендиректор ООО "Энергум "

2 мин читать

На рынке электроэнергии сейчас есть окно возможностей для небольших компаний-торговцев, которые в будущем создадут конкуренцию монополистам, считает генеральный директор ООО "Энергоум", занимающейся трейдингом электроэнергии и газа, Александр Варавка.

"Мы считаем, есть окно возможностей для таких небольших компаний, как наша, и есть ниша для них. Я только приветствую, что в этой сфере уже выдано 500-600 лицензий. Да, около 30-40 компаний – это сателлиты облэнерго. Остальные игроки – это компании, которые пытаются развиваться самостоятельно ", – отметил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина ".

Он считает, что это важно для рынка потребителя, поскольку небольшие компании могут обеспечить ему наивысший сервис.

При этом он подчеркнул, что те компании, которые через два-четыре года выживут, смогут составлять конкуренцию монополиям.

"И те разрушатся, и образуется немонопольный консолидированный конкурентный рынок, на котором будут работать до 100 компаний, из которых потребитель будет выбирать наиболее подходящую для себя", – прогнозирует Варавка.

Вместе с тем он подчеркнул, что трейдинг электроэнергии – низкомаржинальный бизнес, указав на размер маржи, приблизительно, 5%, поэтому консолидация компаний в будущем неизбежна.

"В таком бизнесе, как у нас, работают на вале. Вот поэтому я считаю, что компании в будущем будут консолидироваться. Те из них, которые не смогут набрать какой-то вал в объеме реализации, просто не смогут на должном уровне поддерживать сервис ", – разъяснил гендиректор "Энергум".

Теги: #электроэнергия #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:45 03.09.2020
Генпрокурор США не удивится попыткам России и КНР вмешаться в американские выборы

Генпрокурор США не удивится попыткам России и КНР вмешаться в американские выборы

11:01 02.09.2020
Израиль потребляет в эти дни рекордное количество электроэнергии

Израиль потребляет в эти дни рекордное количество электроэнергии

16:36 31.08.2020
При принятии решений о начале учебного года нужно учитывать скудность научных данных о течении COVID-19 у детей - мнение

При принятии решений о начале учебного года нужно учитывать скудность научных данных о течении COVID-19 у детей - мнение

08:28 29.08.2020
Нардеп Княжицкий о ситуации с Сытником: КСУ признал неконституционным указ президента, который уже 5 лет как исчерпал свое действие и фактически утратил силу

Нардеп Княжицкий о ситуации с Сытником: КСУ признал неконституционным указ президента, который уже 5 лет как исчерпал свое действие и фактически утратил силу

21:23 28.08.2020
Шабунин: Рада должна определить новую процедуру назначения директора НАБУ, до этого обязанности должен исполнять Сытник

Шабунин: Рада должна определить новую процедуру назначения директора НАБУ, до этого обязанности должен исполнять Сытник

20:29 28.08.2020
Решение КС о неконституционности назначения Сытника является абсолютно политически зависимым – нардеп Устинова

Решение КС о неконституционности назначения Сытника является абсолютно политически зависимым – нардеп Устинова

21:49 26.08.2020
В центре Киева из-за аварии без света остались две улицы

В центре Киева из-за аварии без света остались две улицы

19:05 26.08.2020
Запрет на въезд в Украину иностранцев без предоставления господдержки авиакомпаниям усугубит кризис в авиаотрасли - МАУ

Запрет на въезд в Украину иностранцев без предоставления господдержки авиакомпаниям усугубит кризис в авиаотрасли - МАУ

09:09 26.08.2020
Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска БелАЭС

Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска БелАЭС

20:17 25.08.2020
Рига прекратит с Минском торговлю электроэнергией в случае запуска БелАЭС

Рига прекратит с Минском торговлю электроэнергией в случае запуска БелАЭС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФАО снизила прогноз мирового сбора зерна на 25 млн тонн, но оценка все равно рекордная

Резервы под списание $350 млн Суркисам отсутствуют, это прямой "минус" в капитал — член набсовета ПриватБанка

Нацбанк Украины сохраняет прогноз урожая зерновых в 2020г 72 млн тонн

Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Испанские CaixaBank и Bankia ведут предварительные переговоры о слиянии

Казахстан за 8 мес.-2020 недополучил $3,8 млрд доходов от нефтедобычи - первый вице-премьер

ФАО снизила прогноз мирового сбора зерна на 25 млн тонн, но оценка все равно рекордная

В Китае число поездок по ж/д сократилось в 1,6 раза в июле-августе

Резервы под списание $350 млн Суркисам отсутствуют, это прямой "минус" в капитал — член набсовета ПриватБанка

Замглавы НБУ ожидает определенного влияния на уровень инфляции повышения минимальной зарплаты

"Центрэнерго" вновь призвало Кабмин и Минэнерго поспособствовать привлечению кредитов госбанков

IKEA откроет третий пункт выдачи заказов в Киеве в ТРЦ Lavina Mall

Продажи в "новостроях" Киева в I полугодии-2020 упали на 50-60% - сооснователь "Интергал-Буда"

НБУ ожидает сохранения учетной ставки 6% до конца года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА