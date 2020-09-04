Экономика

10:06 04.09.2020

Казахстан за 8 мес.-2020 недополучил $3,8 млрд доходов от нефтедобычи - первый вице-премьер

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Казахстан за 8 мес.-2020 недополучил $3,8 млрд доходов от нефтедобычи - первый вице-премьер

Доходы Казахстана от нефтедобычи в январе-августе 2020 года снизились на 1,6 трлн тенге (примерно $3,8 млрд по текущему курсу - ИФ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый заместитель главы правительства Алихан Смаилов.

"По нефтяной отрасли по итогам 8 месяцев текущего года в сравнении с прошлым годом доходы от нефтедобычи снизились на 46%, или на 1,6 трлн тенге, в том числе экспортные потери составили 350 млрд тенге, то есть на 350 млрд тенге меньше, чем в прошлом году", - сказал он на брифинге в пятницу.

Смаилов отметил, что правительство работает над тем, чтобы "превратить в постоянные источники дохода все сферы экономики". По его словам, наибольший потенциал имеют производственная сфера, сельское хозяйство, транспортная сфера и туризм.

Первый вице-премьер добавил, что в следующем году правительство ожидает роста ВВП Казахстана как минимум на 2,8%, а в среднесрочной перспективе - до 5%.

Официальный курс на 4 сентября - 420,43 тенге/$1.

Теги: #нефть #казахстан
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