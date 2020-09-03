Экономика

18:11 03.09.2020

Резервы под списание $350 млн Суркисам отсутствуют, это прямой "минус" в капитал — член набсовета ПриватБанка

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Резервы под списание $350 млн Суркисам отсутствуют, это прямой "минус" в капитал — член набсовета ПриватБанка

Государственный ПриватБанк (Киев) не создавал дополнительные резервы по судебному спору с компаниями братьев Суркисов, принудительное взыскание $350 млн приведет к уменьшению капитала банка и недопоступлениям в госбюджет на такую же сумму, заявил замглавы наблюдательного совета ПриватБанка Артем Шевалев.

"Относительно вчерашнего вопиющего в своем правовом нигилизме решения Печерского суда о взыскании 10 млрд грн из государственного ПриватБанка в пользу шести британских компаний, связанных с Суркисами (...) Это списание по несуществующим депозитным договорам, соответственно никаких резервов быть не может, это прямой "минус" 10 млрд грн в капитал", – написал он в Facebook в четверг. 

Шевалев подчеркнул, что принудительное списание не скажется на текущем финансовом состоянии банка, но сократит возможность кредитования, прибыль и соответственно, дивиденды, которые ПриватБанк заплатит в госбюджет в следующем году.

Советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова отметила, что резервы, сформированные во втором квартале 2020 года в отчетности Приватбанка, рассчитаны на выплаты по еврооблигациям, попавшим под bail-in.

"Это не под bail-in по Суркисам, это под bail-in по неколомойской части евробондов. Так что согласна с Артемом Шевалевым, в случае взыскания депозитов Суркисов это будет прямое влияние на капитал", – написала она в Facebook.

Как сообщалось, ПриватБанк во втором квартале сформировал резервы под юридические риски в размере 6,832 млрд грн.

Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

В соответствующем заявлении компании просили суд определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов. По оценкам истцов, обязательства банка составляют $350 млн (из них $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов ПриватБанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

Как сообщалось ранее, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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