Экономика

17:26 03.09.2020

Замглавы НБУ ожидает определенного влияния на уровень инфляции повышения минимальной зарплаты

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Замглавы НБУ ожидает определенного влияния на уровень инфляции повышения минимальной зарплаты

Повышение минимальной заработной платы будет иметь определенное влияние на уровень инфляции, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"В Украине был пример 2017 года, когда было значительное повышение минимальной зарплаты, то есть можно делать какие-то оценки в этот раз. Речь не идет о значительном повышении, как было в 2017 году, но, опять же, после кризиса и после возобновления потребительского спроса, безусловно, определенное влияние (повышения минимальной зарплаты — ИФ) на инфляционную ситуацию будет наблюдаться", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Вместе с тем Сологуб отметил, что повышение минимальной зарплаты с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн не будет иметь значительного влияния на инфляцию.

"Когда мы действительно увидим, какие именно параметры заложены в бюджет следующего года, будем смотреть, как это будет влиять на инфляционные показатели. Потому что, насколько я понимаю, (…) все еще идет дискуссия, как именно будут выглядеть параметры бюджета с точки зрения минимальной зарплаты, с точки зрения тарифной сетки в государственном, публичном секторе, а также с точки зрения дефицита бюджета", – добавил он.

Как сообщалось, 29 августа вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 01 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

В Офисе президента отмечали, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года является первым этапом, а вторым – станет повышение с 2021 года до 6 тыс. грн. Кроме того, в течение 2021 года планируется следующее увеличение до 6,5 тыс. грн.

Ранее Сологуб сообщал, Нацбанк в своем последнем базовом макропрогнозе (который предполагает падение ВВП в 2020 году на 6% и постепенный рост инфляции до 4,7% на конец года) не изменяло предыдущие предположения относительно роста минимальной зарплаты, поскольку не видело планы по повышению показателя "на бумаге".

Теги: #минималка #нбу #инфляция #сологуб
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