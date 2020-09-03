Экономика

16:42 03.09.2020

Продажи в "новостроях" Киева в I полугодии-2020 упали на 50-60% - сооснователь "Интергал-Буда"

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Продажи в "новостроях" Киева в I полугодии-2020 упали на 50-60% - сооснователь "Интергал-Буда"

Падение продаж на рынке первичного жилья столицы по итогам первого полугодия 2020 года составило 50-60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сооснователь компании "Интергал-Буд" (Киев) Владимир Зубик.

"Первое полугодие было сложным для рынка жилищного строительства. Падение продаж, по нашим оценкам, составило 50-60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это не только из-за коронакризиса. Это также кризис реформы системы государственного контроля и разрешительной системы, фактическое банкротство нескольких крупных игроков, политическая и экономическая нестабильность", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он уточнил, что продажи "Интергал-Буда" уже почти вышли на докарантинный уровень по количеству проданных квартир в сегменте комфорт-класса.

Кроме того, "Интергал-Буду" удалось увеличить долю рынка в этот период, сейчас компания оценивает свою долю на рынке в 30% (в количестве проданных кв. м).

По данным Зубика, падение цен на рынке "первички" в первом полугодии составило порядка 15%.

"Но не думаю, что цена на качественное жилье надежных застройщиков будет в дальнейшем падать. Все худшее, что могло произойти, уже произошло. В условиях потрясений в США были приняты программы дотаций экономики на $10 трлн, в Европе - на EUR2 трлн. И эти деньги уже начинают пробивать границы, они приходят к развивающихся стран, включая Украину. А значит мы надеемся на то, что через 3-4 месяца цена начнет расти, а через полгода превысит докарантинный уровень", - отметил он.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Полная версия интервью доступна на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #недвижимость #зубик #интергал_буд
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