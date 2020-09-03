Экономика

14:57 03.09.2020

НБУ ожидает сохранения учетной ставки 6% до конца года

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НБУ ожидает сохранения учетной ставки 6% до конца года

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает сохранения учетной ставки 6% до конца 2020 года, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб со ссылкой на последний макроэкономический прогноз.

"Макроэкономическим прогнозом мы обновляем и наш прогноз процентной ставки. Если смотреть на предыдущий прогноз, который сейчас является действующим, мы ожидаем сохранения процентной ставки до 6% к концу года", - сказал он в ходе пресс-брифинга Нацбанка в четверг.

Замглавы НБУ подчеркнул, что прогноз по ставке зависит от макроэкономических условий и может быть изменен под их влиянием.

Сологуб напомнил, что макроэкономический прогноз обновляется каждый квартал, в частности, прошлый пересмотр был в июле, а следующий планируется на октябрь 2020 года.

Теги: #учетная_ставка #нбу #сологуб
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