Нацбанк Украины сохраняет прогноз урожая зерновых в 2020г 72 млн тонн

Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет прогноз урожая зерновых в 2020г на уровне 72 млн тонн, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Урожай в принципе на уровне прошлого года, площадь, посеянная ранними зерновыми, была немного меньше, чем в прошлом году, потому что больше кукурузы посеяли, но урожайность почти соответствует прошлому году (...) Мы сохраняем оценку урожая этого года, соответственно, на уровне 72 млн тонн", - сказал он в ходе пресс-брифинга Нацбанка в четверг.

Он отметил, что НБУ также не видит значительного снижения экспорта зерновых в сравнении с прогнозом.