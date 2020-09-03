Экономика

14:00 03.09.2020

Повышение минзарплаты может сказаться на учетной ставке НБУ в 2021г - банкиры

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Повышение минзарплаты может сказаться на учетной ставке НБУ в 2021г - банкиры

Повышение на 6% минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября 2020 года вряд ли отразится на решении об учетной ставке, однако ее увеличение на 20% с нового года является важным проинфляционным фактором, который будет влиять на решение о ставке, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Эффект от повышения минимальной заработной платы имеет определенный временной лаг. Следовательно, в этом году он будет минимальным и в большей степени проявится уже в следующем году, что может создать предпосылки изменения монетарной политики", – считает заместитель председателя правления банка "Кредит Днепр" Оксана Шведа.

Как сообщил директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак, повышение минимальной заработной платы с сентября будет приниматься Нацбанком Украины (НБУ) во внимание, поскольку может потенциально привести к ускорению инфляции.

Вместе с тем он отметил, что повышение составляет менее 6%, в связи с чем оно не будет иметь значительного влияния на рост потребительских цен на фоне замедления повышения зарплат во время карантина.

"Однако при анонсированном правительством повышении минимальной зарплаты на 20% с 1 января, это уже более заметно отразится на инфляции и потребует от НБУ перехода к более сдержанной монетарной политике, то есть некоторого повышения учетной ставки в первом квартале 2021 года", – считает Лепак.

По мнению директора корпоративного бизнеса Райффайзен банка Аваль Руслана Спивака, повышение минимальной зарплаты в сентябре, скорее, повлияет на удерживание учетной ставки на прежнем уровне.

"Просмотр минимальной зарплаты с сентября 2020 года не является очень значительным и существенно не изменит инфляционную траекторию, поэтому сам он вряд ли повлияет на обоснование решения по учетной ставке", – считает исполнительный директор Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Соответствующее мнение разделяет и CFO Укрэксимбанка Сергей Ермаков. "Повышение минимальной зарплаты не будет иметь никакого влияния на учетную ставку", – считает он.

Вместе с тем, по словам главного экономиста Креди Агриколь Банка Александра Печерицына, повышение минимальной заработной платы возымеет определенный эффект на ускорение инфляции, а также будет отслеживаться центробанком в течение предстоящих просмотров учетной ставки.

По мнению главного менеджера по макроэкономическому анализу казначейства Райффайзен Банка Аваль Сергея Колодия, повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн выступает дополнительным проинфляционным фактором и, соответственно, усиливает аргументацию относительно сохранения учетной ставки на неизменном 6%-ном уровне.

"Следующие этапы повышения минимальной зарплаты с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн и с 1 июля 2021 года - до 6,5 грн создают значительные проинфляционные ожидания", – добавил он.

Теги: #учетная_ставка #банкиры #минималка
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