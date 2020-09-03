Экономика

13:24 03.09.2020

Для запуска реновации устаревшего жилья нужно снизить порог поддержки жителей минимум до 75% – сооснователь "Интергал-Буд"

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Для запуска реновации устаревшего жилья нужно снизить порог поддержки жителей минимум до 75% – сооснователь "Интергал-Буд"

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) остановила проект реновации устаревшего дома на ул. Макаровской в столице, для запуска подобных проектов необходимо законодательно снизить порог необходимой поддержки жителей как минимум до 75%, считает сооснователь компании Владимир Зубик.

"Сегодня застройщик должен получить согласие 100% жителей, чтобы снести дом и начать проект реновации. Нужно на законодательном уровне закрепить норму в 60% или хотя бы 2/3. В Украине очень много аварийных домов, и с каждым годом ситуация будет ухудшаться", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, добавил Зубик, застройщики сталкиваются с проблемами при получении разрешений на строительство, если в проекте запланировано увеличение высотности дома.

По его словам, проект "Интергал-Буда" по реновации трех "хрущевок" по ул. Макаровской в Киеве был остановлен, в том числе, из-за действий "псевдоактивистов".

"Мы решили пойти на эксперимент. Предложили жителям новые большие квартиры в этом же районе вместо старого общежития. Все согласились и были настроены позитивно. Но традиционно в таких ситуациях приходят недовольные псевдоактивисты, при этом не из этого дома, а совсем из другого района, и этим история фактически закончилась", – рассказал он.

Как сообщалось, "Интергал-Буд" планировал реализовать проект по сносу трех домов на 240 квартир постройки 50-60-х годов по ул. Макаровская (1, 19, 19-а) Шевченковского района Киева с целью строительства нового жилого комплекса на 90 тыс. кв. м. При условии снесения домов компания планировала достроить еще около 30-35 тыс. кв. м жилья.

Согласно проекту, коэффициент обмена старых квартир на новые должен был составить 1,1-1,2.

Как сообщалось, в марте-2019 компания получила разрешения на подготовительные работы и находилась в процессе получения разрешений на строительство.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.


Полная версия интервью будет доступна на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #недвижимость #зубик #интергал_буд
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