"Интергал-Буд" планирует запустить минимум 10 новых проектов к концу 2021г

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) планирует до конца 2021 года запустить на рынок не менее 10 новых строительных проектов, сообщил сооснователь компании Владимир Зубик.

"Мы все же остаемся оптимистами и рассчитываем запустить еще как минимум 10 площадок: к концу года – как минимум пять и в 2021 году - еще пять-семь. Например, планируем запустить новую очередь проекта "Парковые Озера" на Левом берегу ("комфорт-класс"), на последних стадиях согласования - еще несколько проектов класса "комфорт" и "комфорт +", "эконом-комфорт", "бизнес" и даже - люкс-класс", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно его данным, портфель компании "Интеграл-Буд" по состоянию на август 2020 года включает проекты общей площадью 3,8 млн кв. м жилого и коммерческого строительства.

"Сейчас мы развиваем проекты в Одессе, планируем добавить там еще три проекта. У нас много проектов и большая база площадок", - отметил сооснователь компании.

Кроме того, по его словам, достраиваются действующие площадки в регионах, например в Житомире и Черновцах.

В то же время Зубик подчеркнул, что запуск новых проектов будет полностью зависеть от ситуации, происходящей с разрешительной системой страны.

Помимо жилья, компания развивает коммерческие проекты как в составе жилья, так и отдельные. Например, "Интеграл-Буд" построил ТЦ Leroy Marlin на Оболони в Киеве, а также построилаи управляет столичным ТЦ "Полярный".

"Коммерческая недвижимость для "Интеграл-Буд", скорее, сервисное направление. Для нас важно создать обещанную застройщиком качественную инфраструктуру на территории жилого комплекса. Именно поэтому мы не просто продаем часть помещений под коммерцию, но и понимаем потребности и специфику каждого вида бизнеса. Как застройщик мы адаптируем помещения под детские сады, школы, медицинские или спортивные учреждения. Мы даже выделили отдельное подразделение, которое занимается именно В2В клиентами", - рассказал Зубик.



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