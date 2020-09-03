Экономика

11:21 03.09.2020

Суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества ПриватБанка при отказе выплаты компаниям Суркисов $350 млн

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Суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества ПриватБанка при отказе выплаты компаниям Суркисов $350 млн

Печерский районный суд Киева санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества государственного ПриватБанка (Киев) в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов определенную судом сумму, свидетельствует текст определения суда, размещенный министром юстиции Денисом Малюськой в Facebook в четверг.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,374 млн.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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